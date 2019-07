Policie odložila výbuch na radnici. Nikdo za něj pykat nebude

Policie odložila případ dubnového bombového útoku na budovu radnice v Rýmařově. Muž, který měl mít útok na svědomí, je totiž podle znaleckého posudku nepříčetný. Potvrdil to státní zástupce. Muž byl podezřelý z teroristického útoku, nedovoleného ozbrojování a nebezpečného vyhrožování.

Takovou ránu Rýmařov nepamatuje. 9. dubna okolo 17. hodiny otřásl budovou radnice, ve které byli tou dobou tři lidé, výbuch. Nikomu se naštěstí nic nestalo. "Je předpoklad, že to bylo v těchhle místech, když se podíváte kolem dokola, tak jde vidět, že jsou poničené dveře, okna," ukazoval starosta Rýmařova Luděk Šimko.

Výbuch byl tak silný, že vysklil okna ve třech patrech a vyrazil z pantů desatery zamčené dveře. "Ta tlaková vlna mě přitlačila normálně ke zdi. Byl jsem na vojně, ale takovou ránu jsem ještě neslyšel, i když jsme stříleli z kanonu," popsal svědek exploze.

Ještě ten večer policisté dopadli podezřelého muže, který měl podle nich výbuch na svědomí. Přišli si pro něj do hospody u nádraží. O jeho špatném psychickém stavu se spekulovalo už od začátku. Hned po zadržení byl převezen do psychiatrické nemocnice, kde je hospitalizovaný až do současnosti.

Podle spekulací měly být příčinou útoku sousedské spory. "Vyhrožoval mi, že náš barák vyhodí do vzduchu. A že mě a moji mamku zabije. Ten člověk je vyšinutý, podle mě na drogách nebo na něčem. To byla otázka času," uvedl soused podezřelého muže.

Potrestán za útok na radnici ale muž zřejmě nebude. "Policejní orgán rozhodl o odložení věci s ohledem na závěry znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie, dle kterého je podezřelý nepříčetný. Uvedená skutečnost vylučuje, aby jeho jednání mohlo být považováno za trestný čin," sdělil státní zástupce Alexandr Dadam.

Jak se bude případ vyvíjet dál, není zatím jasné. Podle státního zástupce ale trestní řád pamatuje i na tyto případy.