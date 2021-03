Policie pátrá po Josefovi (88), manželka se bojí o jeho život a zdraví

Senior odešel přes den z domova a slehla se po něm zem. Jeho paní obvolala všechny známé a prohledala okolí, marně. Večer se proto obrátila na strážce zákona.

“Jelikož se nám do současné chvíle muže nepodařilo nalézt a je velká obava o jeho zdraví či život, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost,“ uvedla policejní mluvčí Královéhradeckého kraje Iva Kormošová.

Muž by se mohl pohybovat na starém oranžovém skládacím kole. Je vysoký 173 centimetrů, hubené postavy, má krátké šedé vlasy a na hlavě kšiltovku. Oblečen by měl být do šedých manšestrových kalhot a bundy stejné barvy.

Policisté uvítají jakékoliv informace o pohřešovaném na lince 158.