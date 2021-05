Mladík, který brutálně zkopal strážného, je na útěku. Hledá ho policie

"Podezřelým je osoba mladší 18 let a policisté pátrají po jeho aktuálním pohybu. Kriminalisté pracují s informacemi od poškozeného, který neutrpěl vážná zranění, ale vzhledem k charakteru útoku se tak mohlo stát. Policisté dále postupně kontaktují osoby, které by mohly k události poskytnout jakoukoliv informaci," uvedla mluvčí ostravské policie Soňa Štětínská.

Při vyhroceném sporu, kdy strážný napomínal mladíky, aby opustili soukromý pozemek, jeden z mladíků na člena ochranky zaútočil a brutálně muže nakopl do břicha. Poté, co muž upadl, mladík v útoku pokračoval a strážného kopl do hlavy. Mladíci měli podle informací TV Nova údajně lézt do technické místnosti obchodního centra. Strážný je několikrát napomenul, že tam nemají co dělat.

"Začalo to tak, že sekuriťák do nás začal rýpat uvnitř. Jsme se s ním bavili slušně, pak nějaký neznámý týpek přiběhl a kopl ho do hlavy," řekl pro TV Nova jeden z mladíků. Útok na strážného ale schvaloval. "Dostal správně, má to říct slušně," dodal.

"Pán jim začal říkat, že zavolá policii. V tom se jeden rozběhl, kopl ho do břicha. Muž spadl, potom ho kopl do hlavy a dál nevím, co se dělo," popsala incident svědkyně.

"Naši pracovníci se maximálně snaží zajistit bezpečnost návštěvníků jak v budově obchodního centra, tak i v jeho bezprostředním okolí. Naštěstí takové incidenty jsou spíše výjimečné, ačkoli v posledních letech agresivita útočníků stoupá," informoval Radek Škrabal, provozní ředitel bezpečnostní agentury SSI Group.