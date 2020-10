Policie pátrá po ztraceném hrdinovi. Vzepřel se nacistům i komunistům!

Senior se měl naposledy pohybovat po silnici mezi Depolticemi a Divišovicemi, Bradnou a Chvalšovicemi. Zdeněk Hnízdo má na sobě obnošený svetr, a kalhoty, působí zanedbaným dojmem. Podle informací od rodiny má velmi plynulý přednes a hledá svou roubenku.

"Prosím pomozte a sdílejte, náš děda je pravděpodobně už velice unavený, bude zmatený a podchlazený. Ptá se lidí na cestu a hledá svoji roubenku. I přes zdravotní potíže může působit dojmem, že je v pořádku, protože má velmi plynulý přednes. Na sobě má obnošený svetr, a kalhoty, působí zanedbaným dojmem,“ uvedla zoufalá rodina pro Krimi-Plzeň.

Zdeněk Hnízdo se narodil 8. ledna 1931 v Záhubech na Jičínsku. Za války vydával se spolužáky a s podporou českých učitelů ve škole dětský protinacistický časopis. Se svým bratrem ukrývali ve stodole zbraně a munici, které odcizili nacistům.

V roce 1946 se vyučil sazečem, od 50. let sloužil u Vnitřní stráže ministerstva vnitra v útvaru na ochranu uranových dolů. V Příbrami se vypracoval na zástupce velitele. V roce 1968 zde odmítl ubytovat sovětskou armádu, čímž dal najevo svůj nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Z armády byl vyhozen a až do odchodu do důchodu pracoval jako horník v uranových dolech.

Policie žádá všechny občany, kteří se v danou dobu pohybovali v okolí uvedeného místa a zaznamenali výskyt či pohyb Zdeňka, ať neprodleně kontaktují Policii ČR na tísňovou linku 158 nebo se dostaví na nejbližší služebnu.