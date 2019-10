Policie pořád nemá jasno o výbuchu v Lenoře. Dva lidé jsou v nemocnici

Peníze, které hodlá Jihočeský kraj rozdělit, pocházejí z veřejné sbírky, do které od začátku října lidé přispívají. Jde o částku ve výši 546 tisíc korun. Rozdělí se mezi obyvatele, kteří před výbuchem v domě bydleli.

Podle hejtmanky Jihočeského kraje jde o to, aby majitelé i obyvatelé zničených domácností obdrželi finanční podporu co nejdříve. Částka ale podle ní nemusí být konečná, veřejná sbírka i nadále pokračuje. Přispívat lze až do března příštího roku.

Tragédie se stala 3. října. V jednom z domů v Lenoře se ozvala série výbuchů a poté začal objekt hořet. Jeden člověk zemřel, dalších devět lidí se zranilo. 19 obyvatel muselo své poničené domovy opustit. V tuto chvíli ještě dva lidé stále zůstávají v nemocnici.

Policie případ ještě neuzavřela, podle místních ale za vším stojí úmysl jednoho z obyvatel. Podle nich je to muž, který při výbuchu zemřel.

Sbírku pro postižené zorganizovala také obec Lenora ve spolupráci s organizací ADRA. Zatím se podařilo vybrat více než dva a půl milionu korun a už 6. listopadu by mohlo být jasno, kdy a jak přesně se tyto peníze mezi lidi uvolní.