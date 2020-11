Policie žádá o pomoc! Poznáváte zavražděného muže?

Tělo nalezl 15. října loňského roku muž, který se na Havlíčkobrodsku pohyboval s detektorem kovů. "V lesním remízku nedaleko obce Habry, v katastrální území Frýdnava, objevil v místech zvaných Rybníček mělký hrob, ve kterém bylo tělo uloženo. Z výsledků provedené soudní pitvy jsme zjistili, že muž zemřel násilnou smrtí, na které se podílela další osoba," uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

Muži bylo zhruba 34 až 45 let, podle policie je pravděpodobnější rozmezí 35 až 40 let. Vysoký byl 181 až 185 centimetrů, měl černohnědé vlasy v délce 30 centimetrů a měl kratší vousy v oblasti brady a na lících. Oblečený byl do modrého trička s krátkým rukávem. Muž měl velmi dobře udržovaný a nákladně ošetřovaný chrup.

"Doba úmrtí byla stanovena na 15 let a méně od nálezu těla. Podle entomologického materiálu bylo možné stanovit pouze minimální dobu zakopání těla na čtyři až šest let," dodala Čírtková.

Rekonstrukcí obličeje se podařilo vytvořit přibližnou podobu muže, ale podle policie je zapotřebí vzít v úvahu, že jednotlivé detaily, barva očí, vlasů a pokožky se mohou od skutečné podoby lišit. Platí to zejména pro šířku a profil nosu, který nemohl být rekonstruován s větší přesností z důvodu odlomených kostěných struktur nosu.

