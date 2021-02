Policie žádá veřejnost o pomoc v pátrání, Nevrlého hledá už osm let

Už osm let policie pátrá po třiačtyřicetiletém Josefu Nevrlém, který mohl figurovat jako bílý kůň v nelegálních obchodech se zlatem. Policie se teď znovu obrací na veřejnost a prosí o pomoc při hledání.

Rodina s mužem údajně mluvila naposledy v roce 2001. Jeho zmizení ale nahlásila až dvanáct let poté, kdy se policie začala zabývat machinacemi ohledně prodeje a nákupu zlata.

Právě s touto trestnou činností by mohl být zmizelý Josef Nevrlý z Prachatic spojen. Není vyloučeno, že mohl už kdysi dávno vycestovat za hranice, stejně tak je ve hře i to, že je mrtvý. Kriminalisté proto celé rodině odebrali vzorky DNA, a pokud by se našlo tělo, mohou vzorky porovnat. Policie se teď znovu obrátila na veřejnost, zda muže třeba náhodou někde někdo nezahlédl.

Už více než třináct let je v databázi hledaných také František Procházka, jeden z pachatelů krádeže století, při které v roce 2007 zmizelo z bezpečnostní agentury více než půl miliardy korun.

Procházka tehdy pracoval jako pokladník v bezpečnostní agentuře, takže dobře věděl, jak se k penězům dostat. Po krádeži zmizel, ještě v roce 2012 ho v Karibiku vypátrali takzvaní lovci lebek, jenže jim unikl. Kam pak zloděj století zmizel a jestli je ještě naživu, není dodnes známo.