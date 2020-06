Policie řekla, jak Tadeášek zřejmě zemřel. Do řeky ho měla hodit matka

Podle policie čtyřměsíční Tadeášek, jehož tělíčko našli v Hoříně na Mělnicku, pravděpodobně zemřel na syndrom náhlého úmrtí kojenců. Stalo se to zřejmě už několik dní před vyhlášením pátrání. Matka poté měla sama hodit tělo do řeky, protože nevěděla co s ním.