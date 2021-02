Policie řeší mrtvého rysa na Šumavě. Mohl ho zabít projíždějící vlak

Rysa si všiml strojvedoucí vlaku, který projížděl po železniční trati nedaleko Železné Rudy. Tělo leželo v blízkosti kolejiště. Jak dlouho tam mohlo být, teď zjišťuje policie.

"Podle dosud zjištěných skutečností se s největší pravděpodobností jedná o srážku zatím nezjištěného vlaku se zvířetem," uvedla mluvčí strážců zákona Dana Ladmanová.

Pokud by se potvrdilo, že rys vběhl pod kola vlaku, jednalo by se podle ochránců přírody o velmi ojedinělý případ. S největší pravděpodobností šlo o staršího rysa, který se na Šumavě pohyboval už delší dobu. To ale potvrdí až podrobnější prozkoumání ostatků.

Podle Národního parku Šumava se jedná o prvního usmrceného rysa v letošním roce. Nejčastěji tyto šelmy hynou pod koly aut na silnicích. Jedná se ale o jednotky případů. Ochránci už v minulosti vytipovali několik lokalit, které jsou pro toto zvíře rizikové. Jsou to především silnice kolem hranic s Bavorskem.

Rys ostrovid je podle českých zákonů silně ohrožený a chráněný druh, který nelze lovit. V oblasti Šumavy by mohlo žít podle odhadů asi sto kusů. Jen pro zajímavost - právě na Šumavě žije jeden dospělý jedinec na ploše sta čtverečních kilometrů.