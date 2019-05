Policie rozbila mezinárodní drogový gang. Zneužíval i poštu

Na nápad, jak si vydělat, přišel dvacetiletý mladík z Uherskohradišťska. Sušenou marihuanu sháněl, kde se dalo.

Ke svému komplicovi do Rakouska ji ovšem nevozil autem - využil služeb pošty. Aby to nebylo nápadné, asi čtyřkilogramové balíky označil tak, aby to vypadalo, že obsahují značkové oblečení. To tam skutečně dal, ale přibalil právě konopí.

Několik měsíců mu takové kšefty úspěšně vynášely a mladíkovi se rozrostlo konto o více než jeden a půl milionu korun. Před pár dny ale policejní zásah přerušil tohle spojení mezi východem Moravy a Rakouskem.

V obou státech zasáhli policisté a zadrželi celkem čtyři lidi - tři muže a jednu ženu. A v rukou jim skončily i poslední tři balíky, které už nedoputovaly na cílovou adresu v Rakousku. Domovní prohlídky odhalily i profesionálně vybavenou pěstírnu konopí.

Dva zadržené už policisté kvůli marihuaně obvinili a hrozí jim až dvanáctiletý pobyt za mřížemi.