Policie "udala" šéfa KSČM, úřadům má vysvětlit záhadných 500 tisíc

Kuriózní policejní udání dorazilo na finanční úřad v Českých Budějovicích minulý týden. Podle něj zatajil Vojtěch Filip ve svých příjmech už zmíněných 500 tisíc a úřad by mu proto měl doměřit daň, píše portál irozhlas.cz. Původně se přitom vyšetřovatelé snažili dokázat, že půlmilionová částka byl úplatek.

"Policejní orgán prověřoval podezření ze spáchání přečinu nepřímého úplatkářství a dospěl k závěru, že ve věci nejde o trestný čin,“ potvrdil portálu dozorující státní zástupce Zdeněk Matula. "Současně však dospěl k závěru, že může jít o jednání postižitelné podle jiného právního předpisu,“ doplnil. Podle policejního podání by měl finančák šéfovi komunistů nejen doměřit daň, ale zároveň uložit sankci.

Celá věc souvisí se zdravotnickou korupční aférou, v níž byl podle irozhlasu Filip hlavním podezřelým. "Filip měl podle policie peníze přijmout v roce 2018 od podnikatele Tomáše Horáčka, stíhaného za rozsáhlou korupci. Do protokolu vyšetřovatelé zapsali i přesné datum, částku a místo: 17. dubna 2018, 500 tisíc korun, Sněmovní 4, Praha 1," uvádí portál.

Předseda komunistů přiznal, že se ho kriminalisté na půl milionu korun vyptávali. Prý neměl před policisty co tajit. Zároveň ale Filip popřel, že by peníze od stíhaného podnikatele převzal. Policisté ale tvrdí opak a odvolávají se na svědectví hned tří lidí. A také na důkazy objevené v Horáčkově telefonu. Sám podnikatel prý policistům transakci popsal a označil i člověka, který měl vše zprostředkovat. Podle jeho tvrzení jím byl Lukáš Gibiec, mediální poradce a někdejší Filipův asistent.

"Na recepci Sněmovny jsem mu předal papírovou tašku, ve které byla lahev alkoholu a obálka s částkou 500 000 korun,“ nadiktoval policistům do protokolu Horáček s tím, že pak společně odešli do Filipovy kanceláře. "Gibiec tašku s hotovostí položil na malý stůl s informací: ‚Zde je první podpora od Tomáše‘. Vojtěch Filip na to pokývl a poděkoval,“ stojí v Horáčkově výpovědi, na kterou se odvolává irozhlas.cz.

Sám Gibiec si po dotazu na svoji roli v případu nemohl vzpomenout, jestli ho policie kvůli předání sumy vyšetřovala, později se v smsce odvolal na mlčenlivost.