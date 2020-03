Policie ukázala video z uzavřené oblasti: Takhle porušují nařízení státu

Jakého protivníka proti sobě máme, dost dobře tuší obyvatelé v uzavřených lokalitách na Litovelsku a Uničovsku, kteří se před pár dny ocitli naprosto odříznutí od zbytku světa.

“Policisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje opětovně děkují všem občanům, kteří dodržují nařízení spojená s nouzovým stavem v našem kraji a také za pochopení, vstřícnost a uznání, které nám v tuto náročnou dobu projevujete. Moc si toho vážíme,” vzkázala jménem policie mluvčí Jitka Dolejšová.

Bohužel se stále objevují i případy, kdy někteří lidé upozornění, zákazy a nařízení nerespektují. “V uzavřených lokalitách na Litovelsku a Uničovsku, které jsou nepřetržitě monitorovány, jsme zaznamenali skupinku osob, která se pohybovala v zakázané zóně," uvedla policejní mluvčí.

Hříšníky, které zachytila kamera, se policii podařilo ztotožnit, jejich jednání policisté zadokumentovali a bude postoupeno příslušnému správnímu orgánu k vyřízení. “Správní orgán může dle charakteru přestupkového jednání uložit sankci až do výše 3 miliónů korun,” doplnila policejní mluvčí.

Osoby zachycené na videu by mohly být děti, v jejich případě by trest samozřejmě nebyl tak vysoký. Přesto i děti by měly vědět, v jak vážné situaci se nyní nacházíme. Je úkolem rodičů je informovat především o probíhajících zákazech a omezeních a dbát na to, aby je důsledně dodržovaly.

“Respektujte, prosím, veškerá nařízení, která jsou v souvislosti s nouzovým stavem pro celou republiku vyhlášena! V případě jejich nedodržování již nebudeme tolerantní, ale přistoupíme k postihům," vzkázala policie občanům. Porušováním nařízení ohrožujete nejen sebe a své blízké, ale i ostatní spoluobčany.