Policie ukázala záběry hrůzného útoku. Mladík druhého pořezal motorovkou

Muži si na parkovišti něco vysvětlují, jeden má v rukou motorovou pilu. Po chvilce mu asi dochází trpělivost a pilu startuje. Jakmile se s ní začne ohánět, lidé kolem se dávají na útěk. Až na jednoho muže, ten se snaží bránit dřevěnou tyčí a během souboje rukou o pilu zavadí.

"Vzal jsem si dřevěnou palici a šel jsem na něj, protože jsem se bránil. A on mi říznul ruku," svěřil se napadený muž. Po napadení útočník vešel do domu, ve kterém má pronajatý byt. Zbytek mladíků čekal venku na příjezd policie. Incident vyděsil všechny kolemjdoucí i sousedy.

"Viděl jsem, že má pořezanou ruku a kamarád mu z auta hodil takový špinavý hadr a on si to obvázal," popisuje hrůzný zážitek jeden ze sousedů. "Jak mě pořezal, tak mě to bolelo, a tak jsem jel do nemocnice," řekl napadený muž.

Putoval rovnou na sál, zlomenou ruku mu museli operovat a má v ní několik stehů. Pro útočníka si během pár minut přišla policie. Napadený tvrdí, že po muži s motorovou pilou pouze chtěl, aby mu vrátil půjčené nářadí, které potřeboval na opravu auta. Jenže ten se objevil s pilou a láhví. "V té flašce měl kyselinu," konstatoval napadený mladík.

Sousedé z domu, kde útočník bydlí, tvrdí, že tam za ním skupinky mladých lidí chodí relativně často. S motorovou pilou ho neviděli poprvé. Případ vyšetřují policisté. Muž je obviněný z ublížení na zdraví.

"V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na čtyři až deset let," informovala slovenská policie. Muž byl v minulosti už několikrát trestaný, mimo jiné i za výtržnictví nebo vyhrožování.

