Policie už ví, kdo je mrtvé batole z Oregonu. Identitu zjistili po 58 letech!

Téměř 60 let byl případ mrtvého batolete, které bylo svázané drátem nalezeno ve vodní nádrži v americkém Oregonu, u ledu, detektivové nebyli schopni jej rozuzlit. Nyní už konečně znají chlapcovu identitu. Podařilo se jim to díky tipu na facebooku.

V červenci roku 1963 na jihu Oregonu poblíž města Ashland našel rybář ve vodní nádrži tělo zhruba dvouletého chlapce. Bylo zabalené do přikrývek, svázané drátem a zatížené kusy železa, aby nevyplavalo na hladinu.

Identita dítěte zůstávala po několik desetiletí záhadou, přestože na případu pracovali detektivové, místní i oregonská státní policie, dokonce i FBI. Nyní už veřejnost ví, kdo je svázaný chlapec ze dna nádrže. Jeho identitu odhalilo na facebooku místní policejní oddělení.

Měsíc poté, co bylo tělo v roce 1963 nalezeno, případ utichl a téměř 45 let ležel jen v archivu. Znovu se o něj policisté začali zajímat až v roce 2007, o rok později odebrali z pozůstatků těla DNA, ani to jim ale nepomohlo. Velký zlom nastal až v prosinci roku 2020, kdy policie dostala tip na facebooku.

Nespecifikovala, o jaký tip se jednalo, díky němu se ale podařilo na základě DNA nalézt dva potenciální sourozence mrtvého dítěte. Při rozhovoru s nevlastním bratrem z matčiny strany policisté zjistili, že měl mladšího bratra s Downovým syndromem narozeného v Novém Mexiku, který se ztratil.

"Po dalším pátrání byl objeven rodný list a po 58 letech mělo neznámé dítě z nádrže Keene Creek konečně jméno: Stevie Crawford, narozený 10. 2. 1960," uvedla oregonská policie. Záhadný případ ale stále není u konce. Zůstává totiž nejasné, jak tříletý chlapec zemřel a jak se dostal do vodní nádrže.