Policie už zná jméno muže, jehož tělo našli myslivci! Je nařízena pitva

Když na druhý svátek vánoční vyrazili myslivci u obce Doubravany na hon, netušili, že místo zvěře najdou mrtvolu. "Zatahovali jsme tam úsek rákosu a objevili jsme tělo na příkopu, tak jsme ukončili hon," popsal Tomáš Kůrka, jeden z myslivců, který tělo našel.



Na místo se sjel tým kriminalistů a koroner. Podle vyšetřovatelů bylo zjevné, že tam tělo leží už nějakou dobu. Leželo zhruba kilometr od nejbližší vesnice. "Někteří si mysleli, že je to figurína, ale pak se ukázalo, že je to mrtvý člověk. Nebylo to nic moc příjemného, pro nikoho," doplnil Kůrka.



"Muže se policistům podařilo ztotožnit a byla nařízena soudní pitva," uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa. Podle policie má jít o muže, ročník 1959. Od poloviny prosince měl být v databázi pohřešovaných. Zřejmě není z okolí. Výsledky pitvy v následujících dnech teprve určí, jak 61letý muž zemřel a jestli na tom neměl podíl někdo další.