Dosud neznámý pachatel se vloupal do rodinného domu v Ostravě-Plesné, ze kterého odcizil šperky za víc než šedesát tisíc korun. Kdy přesně se krádež stala, majitelka neví, zjistila to v květnu. V souvislosti s případem policie hledá muže, který by mohl pomoci s vyšetřováním.