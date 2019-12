Policie viní Juditu z vraždy Tomáše! Očistit ji má tým českých detektivů

Tomáše podle policie ubodala v luxusním bytě na žilinském sídlišti jeho dobrá kamaráda Judita (16). Ta ale po vraždě tvrdila, že s nimi byla na místě ještě třetí osoba – elektrikář, který přišel kvůli odpočtu energií. Policie ale pro toto tvrzení nenašla žádné důkazy a dívku obvinila z vraždy. V jejím pokoji navíc prý našla vražednou zbraň.

Na Facebooku vznikla stránka Free Judita (osvoboďte Juditu), která žádá svědky o pomoc při objasnění tragické události. "Jsme soukromí vyšetřovatelé s bohatou praxí z České republiky i Slovenska, a s vaší pomocí se budeme snažit vnést do celého případu nové světlo, nové informace a pokusíme se tak pomoci právě Juditě," popsal údajný vyšetřovatel.

Tragická událost se stala už 16. května. "Vaše paměť může být již nepřesná a i ovlivněná. Víme také, že mediální obraz Judity, který byl od samého začátku tendenčně podsouván, se vám již vryl pod kůži. Je ale to, co se píše, skutečně pravda? Spokojíte se s tím, nebo budete za pravdu bojovat?" ptá se detektiv, který má pochybnosti o celém procesu.

"Tato stránka není o tom, aby zlehčovala smrt Tomáše. To, co se stalo, je obrovská tragédie pro všechny. Rodina Judity si najala soukromé vyšetřovatele, ne proto, že by nedůvěřovala policii, ale proto, že důvěřuje svoji dceři. Stejně jako každý z vás důvěřujete svému dítěti. Dejte nám proto čas udělat maximum pro nalezení pravdy," uvedl údajný vyšetřovatel na stránce.

Detektivové žádají veřejnost o pomoc. "Máte informace, které jste nikomu ještě nesdělili? Pomozte Juditě, máte její budoucnost ve svých rukou," dodává detektiv. Svědci se mají ozvat na email freejudita@protonmail.com, případně na telefonní číslo +420 728 374 423.