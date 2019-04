Policie vtrhla do rodiny útočníků! Manželka zabila sebe i dvě děti

K útokům na Srí Lance se už v úterý přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Spáchat ho mělo devět mužů, osm z nich už policie idenfitikovala. Mezi nimi byli také bratři Ilham Ibrahim a Inshaf, kteří se vyhodili do povětří v hotelu během snídaně. Žena jednoho z nich se rozhodla ukončit také život, když k nim mířila policie v rámci vyšetřování. Zabila sebe i své dvě děti.

Policie stále vyšetřuje nedělní teroristické útoky na Srí Lance, během kterých zemřelo 359 lidí. Zatím bylo identifikováno osm sebevražedných atentátníků z devíti. Skupinu měl vést podle institutu SITE místní duchovní Zahrán Haším, který vedl islamistickou skupinu národní Tauhíd džamáate (NTJ).

Za útokem stojí také dvacetiletí bratři Ilham Ibrahim a Inshaf. Útoky měli spáchat v hotelu Shangri-La a Cinnamon Grand Colombo, když zrovna hosté čekali na snídani. Díky jednomu z bratrů policie zjistila jejich pravou identitu, jelikož uvedl místo falešné adresy při ubytování pravou adresu jejich domova v Kolombu.

Když přijela do domu policie, aby mohla provést vyšetřování, Ibrahimova žena Fatima se vyhodila do povětří i se svými dvěma dětmi, informoval Dailymail. Během výbuchu byli zabiti tři policisté. Několik členů rodiny pak skončilo ve vazbě.

Podle policie bratři svým blízkým řekli, co mají v plánu. Jednalo se o rodinnou buňku, která měla pomoci vůdci Hašímovi útoky provést. Bratři pracovali u svého otce, obchodníka Yoonuse Ibrahima, který z Kolomba vyvážel koření. Policisté se nyní zaměří na to, proč se do útoků zapojili děti z bohaté rodiny a jestli na jejich radikalizaci měl vliv někdo cizí.

Připomeňte si reportáž o útocích na Srí Lance: