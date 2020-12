Policie vyšetřuje neobvyklou nehodu. Mladík srazil ženu na poli mimo silnici

Novojičínští kriminalisté od pátku vyšetřují poměrně kuriózní nehodu, která se stala za obcí Hodslavice okolo půl páté odpoledne. Jak zdůraznila policejní mluvčí Eva Michalíková, přestože auto srazilo chodkyni, nejedná se o dopravní nehodu.

"Je to proto, že ke sražení došlo mimo pozemní komunikaci. Stalo se to za obcí na volném prostranství, konkrétně na poli," sdělila redakci TN.cz Michalíková. Potvrdila, že nešlo ani o polní cestu, ale skutečně o pole. Co dělal 18letý řidič s autem na poli, je zatím předmětem vyšetřování.

Na místo nehody vyrazily pozemní týmy novojičínských záchranářů a také vrtulník letecké záchranné služby. Devětapadesátiletá žena při srážce utrpěla vážná poranění hrudníku, dolní a horní končetiny.

"Týmy ZZS provedly ošetření zraněných končetin, zajistily pacientku krčním límcem a uložily ji do podtlakové matrace. Po podání léků a dalších opatřeních v rámci přednemocniční neodkladné péče byla žena letecky přepravena do ostravské Fakultní nemocnice a tam předána na oddělení urgentního příjmu," uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Co se mladého řidiče týká, dechová zkouška vyvrátila, že by se před jízdou posilnil alkoholem. "Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání těžkého ublížení na zdraví," informovala Michalíková.