Policie vyslechla přítelkyni řidiče převážejícího 39 těl! Čekají dvojčata

Pětadvacetiletý Mo Robinson, který v kamionu převážel 39 těl, momentálně zůstává ve vazbě. Policie vyslechla už i jeho ženu. S ní Robinson čeká dvojčata. Podle přátel je velikým fanouškem kamionů a všichni mu také přezdívají kovboj. Jeho otec je manažerem fotbalového klubu Laurelvale FC. Zatím policie vyšetřuje, co se konkrétně stalo.

Maurice Mo Robinson jezdí s kamiony po Evropě už pět let. Na své sociální sítě často zveřejňoval fotografie nákladních aut nebo sebe sedící v nich. A pořád nosil na hlavě klobouk. Kvůli tomu také od svých přátel dostal přezdívku "kovboj". Všem totiž připomínal postavu Woodyho z filmu Toy Story.

Se svou přítelkyní, která je povoláním kadeřnice, žije ve vesnici Gilford v hrabství Armaugh v Severním Irsku. Společně čekají podle deníku Dailymail dvojčata. Robinson také navštěvoval školu South Regional College ve městě Portadown. Jeho otec je manažerem amatérského fotbalového klubu Laurelvale FC.

A podle politika Paula Berryho z Demokratické unionistické strany rodiče o svém synovi nic stále netuší. "Mluvil jsem s rodinou několikrát. V tuto chvíli nebyli o ničem informováni a policie jim to za těchto okolností nemusí říct. Jsou velmi rozrušení. Čekají na zprávy. Oni sami kontaktovali policii, ale seržant jim nic neřekl. Přijde mi to nespravedlivé. Rodina by alespoň měla vědět, že byl zatčen," řekl deníku Berry.

Britská policie Robinsona zadržela ve středu. V návěsu jeho kamionu se našlo 39 těl, jejichž totožnosti policie stále zjišťuje. Kamion byl registrovaný v Bulharsku a vlastní ho společnost patřící ženě z Irska. Lidé podle prvotních verzí nejspíš umrzli, jelikož byl návěs používaný jako chladící kontejner. Policie už také provedla dvě razie v domech.

GALERIE: Nález mrtvých těl v kamionu s chladícím zařízením 1 / 5 Zdroj: Profimedia Nález mrtvách těl v kamionu s chladícím zařízením - 1 5 fotografií Zobrazit celou galerii





Podívejte se na reportáž TV Nova o případu: