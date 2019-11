Policie: Za smrt oblíbeného učitele nikdo nemůže. Stále ji halí otazníky

Co se vloni na jaře ve Znojmě stalo, stále není jasné. Příčinou smrti měl být několik dní starý úraz.

Podle jedné z teorií učitele někdo zbil na diskotéce, když odmítl jako DJ zahrát písničku na přání jednomu z hostů. Podle provozovatele podniku tam ale v daný večer vůbec nehrál.

Podle Chocholoušova kamaráda, který figuruje v případu jako svědek, se učitel dostal do potyčky ve znojemské restauraci. Jeden z hostů ho měl strčit tak silně, až narazil na stupínek pod barem. Po pádu se ale zvedl a odešel. To, že by měl být učitel opilý, svědek vylučuje.

Den po incidentu se Chocholoušovi udělala velká modřina, která se měla táhnout od poloviny stehna až po břicho a měl mít problémy s chůzí. Místo k lékaři šel ale do práce. Jako hlavní vedoucí se chystal na hory.

Další den se pak nechal odvézt do nemocnice. Tam následující den zemřel. Jaká byla příčina smrti, policie nesdělila. Případ odložila se závěrem, že nedošlo ke spáchání trestného činu.

Další podrobností s ohledem na ochranu osobních údajů nechtějí vyšetřovatelé sdělovat