Policie žádá vydání poslankyně SPD! Migranty má za invazivní rostliny

Policie požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové za protiimigrační výroky. Na svém twitteru to uvedl předseda SPD Tomio Okamura.

Policie požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové za její výroky o migrantech.



"Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie," napsala Maříková na svůj facebook loni v lednu.

"Tak už to začíná! Policie, která spadá pod ministra vnitra Hamáčka (ČSSD), žádá poslance o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové za protiimigrační výroky! Jde o pokus o kriminalizaci veřejných protiimigračních postojů. SPD nebude ustupovat a budeme nadále prosazovat náš program," uvedl předseda SPD Tomio Okamura na svém twitteru.

Tak u to zan! Policie, kter spad pod ministra vnitra Hamka (SSD), d poslance o vydn poslankyn SPD Karly Makov za protiimigran vroky! Jde o pokus o kriminalizaci veejnch protiimigranch postoj. SPD nebude ustupovat a budeme nadle prosazovat n program pic.twitter.com/y8i9zSqjgq — Tomio Okamura (@tomio_cz) March 5, 2020

"Z toho, co zatím víme, jde o faktický pokus o kriminalizaci veřejně vyřčených protiimigračních postojů kolegyně Maříkové. V takovém případě stojíme pevně za naší kolegyní, neboť by to znamenalo zneužití policie proti hnutí SPD, které programově odmítá politiku EU podporující nelegální migraci a islamizaci," doplnil Okamura.



Osmatřicetiletá Karla Maříková pochází z Karlovarska, je zastupitelkou města Ostrov i krajskou zastupitelkou. Poslankyní je od roku 2017.