Policie zadržela muže na kradené motorce dvakrát. Do vazby ale nešel

Poprvé motorkář ujížděl v Cholupicích. Seděl na kradeném skútru se značkou poskládanou ze dvou úplně jiných. V Modřanské rokli zahučel mezi stromy. "Jedná se o známého recidivistu, který byl několik měsíců předtím puštěn z vězení," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Protože má až do roku 2026 zákaz řízení, je podezřelý z maření úředního rozhodnutí. O pár dní později už ale seděl na jiné kradené motorce. I tentokrát havaroval. A i tentokrát ho pak policie pustila. Test na drogy v obou případech odmítl. "V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi," sdělila televizi Nova Siřišťová.

"Myslím si, že u většiny soudů by to na vazební stíhání bylo," vyjádřil se advokát Filip Vaněk. Nedávno policisté dvakrát během týdne honili jiného recidivistu na motorce. A na podzim chytili za víkend třikrát toho samého zdrogovaného řidiče. Do vazby nešel. A tak je to v řadě dalších případů.

Jedním z důvodů vazby je obava z opakování trestné činnosti. Právě to je přitom u podobných lidí časté. "Každá jeho jízda přináší obrovské riziko pro celou společnost," myslí si dopravní expert Robert Kotál.

Záleží ale na policii, státním zástupci a pak i na soudu, jestli jsou obavy důvodné. "Vazba je krajní zajišťovací prostředek, takže se musí při jejím navrhování a ukládání postupovat velmi obezřetně," prohlásil mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.

Místa ve věznicích přitom jsou. V České republice je celkem deset vazebních věznic. K 26. březnu v nich sedí 1447 obviněných, což znamená že kapacita je využita na zhruba 76 procent.