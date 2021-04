Policista Derek Chauvin byl uznán vinným z vraždy George Floyda

Porota složená z pěti mužů a sedmi žen jednala v pondělí odpoledne čtyři hodiny a podle soudu pokračovala v jednání i v úterý ráno. Během svého zasedání byla izolována od veřejnosti. Pětačtyřicetiletý Chauvin se před soudem přiznal k neúmyslné vraždě druhého stupně, vraždě třetího stupně a zabití druhého stupně.

Nejvyšší trest za neúmyslnou vraždu druhého stupně je odnětí svobody až na 40 let, v případě vraždy třetího stupně hrozí odnětí svobody až na 25 let. Za za zabití druhého stupně pak hrozí 10 let, popřípadě peněžitý trest 20 000 dolarů. Samotnou výši trestu však soudce zatím nevynesl. Dokud tak neučiní, zůstane Derek Chauvin i nadále ve vazbě.

Podle CNN začalo jednání poroty po třech týdnech svědectví v jednom z nejsledovanějších případů éry Black Lives Matter. V obžalobě proti Chauvinovi bylo vyslechnuto 38 svědků, kteří se snažili ukázat, že bývalý policista z Minneapolis spáchal 25. května 2020 vraždu, když 9 minut a 29 sekund klečel na krku a zádech zadrženého a spoutaného Floyda. Ten poté upadl do bezvědomí a musel být převezen do nemocnice, kde později zemřel.

Prokurátoři opakovaně vyzvali porotce, aby "věřili svým očím" a spoléhali se na videozáznam z Floydovy smrti, který pořídil přihlížející policejního zákroku. "Tento případ je přesně to, co jste si mysleli, když jste ho viděli poprvé, když jste viděli to video. Je to přesně to. Můžete věřit svým očím," řekl v závěrečné řeči státní zástupce Steve Schleicher. "Tohle nebyla policejní práce. Tohle byla vražda."

Former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin is found guilty of murder and manslaughter in the death of George Floyd https://t.co/yVd4pC5ZNz — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 20, 2021

Obhajoba v procesu předvolala sedm vlastních svědků. Obviněný Chauvin však využil pátého dodatku Ústavy a rozhodl se v procesu nevypovídat. Čtení rozsudku byl nicméně přítomen.

Celá událost vyvolala nebývalou vlnu rozhořčení napříč Spojenými státy. Hnutí Black Lives Matter uspořádalo nespočet protestních akcí, které měly upozornit především na policejní brutalitu namířenou proti černošskému obyvatelstvu. Protesty se často zvrhly v rabování, zapalování aut a násilné střety s policií.

Město Mineapolis se rozhodlo ještě před uzavřením případu vyplatit pozůstalým po zemřelém Floydovi odškodnění ve výši 27 milionů dolarů (bezmála 600 milionů korun). Davy lidí před soudní síní v Minneapolisu a na místě, kde byl Floyd zabit, skandovaly po vyslechnutí verdiktu "spravedlnost" a "Na černých životech záleží".

Minnesotský guvernér Tim Walz řekl, že "verdikt Dereka Chauvina je důležitým krokem vpřed pro spravedlnost", ale stále je před co dělat. Vyzval k pokračujícímu "pochodu za spravedlnost" a ke změně "prostřednictvím systémové reformy".

