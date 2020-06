Policista, který klečel Floydovi na krku, stanul před soudem

Bývalý policista podezřelý z vraždy neozbrojeného černocha George Floyda se v pondělí poprvé objevil u soudu. Kauci soudce stanovil na 1,25 milionu dolarů. Informovala o tom BBC.

Smrt Floyda na konci května vedla k celosvětovým protestům proti rasismu. Vše odstartovaly záběry z videa, ve kterém policista Chauvin klečel téměř devět minut na krku Floyda. Ten následně v nemocnici zemřel. Od policie byl následně s dalšími třemi kolegy propuštěn.

V případě, že by policista splnil další stanovené podmínky, mezi kterými bylo například že nepoustí stát Minnesota, vzdá se střelných zbraní a bude docházet na všechna další stání, stanovil kauci na 1 milion korun. Pokud by chtěl vyjít po dobu soudního procestu bez splnění podmínek, musel by zaplatit kauci 1,25 milionů.