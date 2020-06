Policista měl střelit černocha do zad, teď mu za vraždu hrozí i trest smrti!

"Policista Garret Rolfe, který Brookse dvakrát střelil do zad a o den později byl také propuštěn od policie, čelí obvinění nejen z vraždy, ale také z útoku smrtící zbraní. V případě, že bude shledán vinným, mu hrozí až trest smrti,“ píše britská BBC.



Nejnovější vývoj v případu přiblížil na tiskové konferenci v Atlantě okresní návladní Paul Howard.



Celému incidentu předcházela potyčka s policisty, kdy Brooks usnul v autě při čekání u restaurace rychlého občerstvení a následně neprošel dechovou zkouškou na alkohol. Když se jej policisté pokusili zatknout, strhla se šarvátka.



"Během konfrontace s policisty sebral Brooks taser jednomu z nich. Pak utíkal pryč. Uběhl krátkou vzdálenost, asi o pět až sedm parkovacích míst dál. Otočil se a zamířil taser na jednoho z policistů,“ popsal ředitel vyšetřovací komise Vic Reynolds.



Podle návladního Howarda poté, co Rolfe do Brookse střelil, do něj ještě kopl. Další policista, který byl přítomný na místě činu, Devin Brosnan, měl pak stát na těle zraněného muže. Černoch zemřel po převozu do nemocnice. Brosnana také obvinili, a to z napadení a porušení přísahy.

