Policistka omylem zabila souseda, dostala 10 let. Někdo zastřelil svědka

Na deset let za mříže má jít jednatřicetiletá bývalá dallaská policistka Amber Guygerová, která loni v září zřejmě omylem zastřelila svého souseda. Případ vyvolal ve Spojených státech vlnu emocí, jednalo se totiž o bílou policistku a černého muže původem z Karibiku.



Guygerová šla po práci domů a místo de svého bytu vešla do vedlejšího, kde zastřelila svého šestadvacetiletého souseda, účetního Bothama Jeana. Podle ní nebyl byt zamčený a muže považovala za zloděje.



Jen tři dny po vynesení rozsudku někdo zastřelil osmadvacetiletého svědka Joshuu Browna. Ten slyšel střelbu i to, co jí předcházelo. "Znělo to jako dva lidé, kteří se náhodou potkali," popsal u soudu podle agentury AP.



Brownovo tělo našli na parkovišti u jednoho z dallaských bytových komplexů s několika střelnými zraněními. V nemocnici jej pak prohlásili za mrtvého. Policie případ dále šetří.

Loni v listopadu přitom Browna někdo postřelil do chodidla před jedním z dallaských klubů. Při této střelbě zahynul pětadvacetiletý muž. Střelce se nepodařilo dopadnout.