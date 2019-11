Policista postřelil údajného zloděje, inspekce hledá důležitou svědkyni!

"V areálu prodejny jsme zajistili několik kusů oblečení a černou kabelku. Dle zjištěných informací by majitelkou měla být žena s blond vlasy, která se v dobu, kdy se událost odehrála, nacházela před prodejnou," informovala v pátek mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Žena se po vypuknutí mely podle informací TN.cz chtěla co nejrychleji dostat na metro. To se jí podařilo, koneckonců ze stanice podzemky Černý Most pochází fotografie, kterou vyšetřovatelé také poskytli.

.

Připomeňte si případ v reportáži TV Nova:

"Žádáme touto cestou ženu, která se pozná na fotografii z metra, nechť se přihlásí našemu operačnímu středisku na telefonu 974 839 734 a své věci si převezme," doplnila Nguyenová.

To, že žena na místě nechala všechny své věci, může znamenat nejen to, že byla po střelbě v šoku, ale také to, že mohla být komplickou údajného zloděje a chtěla co nejrychleji zmizet.

Vše se odehrálo v sobotu 26. října navečer v pražských Horních Počernicích. Policista v civilu tu začal pronásledovat údajného zloděje, kterého při honičce střelil do břicha a vážně zranil.