Policista zastavil auto kvůli rychlé jízdě. Zachránil v něm miminko!

Byla to jen další rutinní kontrola řidičky, která překročila povolenou rychlost. Ale jen do chvíle, než se policista Will Kimbro dozvěděl, že žena, kterou na silnici v americkém Berkeley zastavil, spěchá do nemocnice, protože miminko v jejím autě přestalo dýchat. Píše o tom portál CNN.

Vystrašená matka na sedadle spolujezdce zřejmě nevěděla, jak své 12denní dcerce pomoci. Kimbro ale naštěstí znal první pomoc i pro kojence a dokázal miminko po děsivých pěti minutách zachránit. Poté dorazili záchranáři, kteří si holčičku převzali do péče.

Stalo se tak už 11. června, až nyní ale policie zveřejnila záběry, které zachytila kamera připevněná na Kimbrově uniformě. Miminko podle policistů přestala dýchat poté, co vypila lahev mléka. Její tělo bylo bezvládné a končetiny začínaly modrat z nedostatku vzduchu v oběhu.

Kimbro proto miminko nejdříve prohlédl a poté ho položil zpět na klín spolujezdkyně, což byla nejspíš jeho matka. Několikrát musel provést masáž srdíčka a snažil se z dívenčiny pusy vyndat zbytky mléka, které jí pravděpodobně zaskočilo. Po několika minutách začne holčička dýchat pravidelně.

"Křič, zlatíčko, křič kvůli mně. Otevři očička, miláčku. Dokud bračí, tak to znamená, že dýchá. Chci, abys brečela. No tak," je na záznamu slyšet, jak holčičku Kimbro utěšuje. "Myslím, že bude v pořádku. Už zase dýchá," konstatuje po chvíli.

Podle mluvčí policie Carli R. Draytonové se miminku daří dobře. Lékaři ho prý na krátkou dobu hospitalizovali, ale brzy propuštili. "Díky rychlému, profesionálnímu a hrdinnému zákroku policist Kimbra mohlo 12denní miminko žít," uvedla policie na facebooku.