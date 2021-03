Policisté a rodina pátrají po 13leté Natálii. Pomozte ji najít

Natálka po odchodu z domova odjela autobusem č. 13 směr Dubina. Původně měla jet na autobusové nádraží a následně do Přestavlk na Chrudimsku za svým otcem. Tam však nedojela.

Je možné, že se pohybuje ve společnosti kamarádek nebo chlapce a to nejen na Pardubicku, ale vztah by mohla mít i na Královéhradecku. Na sobě by měla mít šedou zimní bundu do pasu, černé rifle na tělo, šedé bolerko a na nohou bílé adidasky.

U sebe má černo-bílý strakatý batoh vans. Na krku nosí stříbrný křížek. Jako poznávací znamení může sloužit její tetování - na prostředníčku levé ruky má vytetované slunce a blesk, na zápěstí pravé ruky malou osmičku. Dále má na pravém kotníku na vnitřní straně vytetovaný křížek a na tom samém místě na levé noze srdíčko.

Informace o pohřešované Natálii sdělte na nejbližší služebně Policie ČR, nebo volejte linku 158.