Policisté bagrují lom na Lounsku. Pátrají po zmizelé Janě Paurové

Policejní tým Tempus, který řeší případ zmizení Jany Paurové, od středečního rána opět zasahuje ve Slavětíně na Lounsku. V bývalém lomu tam detektivové pomocí bagru odkrývají zeminu. Žena se pohřešuje už sedm let.

Policie na místo těžkou techniku navezla v pondělí, bagrovat začala v úterý ráno. Od té doby přerovnala tuny zeminy a další tuny odvezly nakladače. Oproti úterý přibyla policejní páska, která vymezuje prostor, za který může veřejnost.

Na místě jsou odhadem dvě desítky policistů a pes vycvičený k vyhledávání pachových stop, kterého průběžně vodí tam, kde operuje bagr nebo do okolních lesíků. Zatím není jasné, jestli kriminalisté našli nějaké nové stopy, které by jim napomohly objasnit, co se s pohřešovanou ženou stalo.

Je možné, že tip na toto místo získali po srpnovém velmi důkladném prohledání domu Pavla Paura, bývalého manžela pohřešované. Paur, který byl odsouzen za to, že ženu týral, nikdy nepřiznal, že by měl s jejím zmizením něco společného.

Jak dlouho policie na místě zůstane není jasné, odvezenou zeminu ale s největší pravděpodobností čeká znalecké zkoumání, aby se potvrdilo nebo vyloučilo, jestli byl v zemi zakopaný člověk.