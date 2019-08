Policisté chybovali v případu únosu Babiše mladšího! Dostali trest

Kriminalisté údajný únos prověřovali, případ ale ukončili s tím, že se nestal trestný čin. Babiš mladší policii napsal, že je držen proti své vůli na Ruskem anektovaném Krymu - a to spolupracovníky svého otce. Teď dostali dva policisté kázeňský trest za chybu, kterou při vyšetřování udělali.

Podle policejního mluvčího zjistil nadřízený pochybení u dvou policistů. "Konkrétně se jednalo o pochybení jednoho z kriminalistů, které mělo administrativní charakter a spočívalo v šetření případu v režimu zákona o policii, a nikoliv v režimu trestního řádu," uvedl Jan Daněk pro portál.

Trest dostal také nadřízený tohoto policisty, který měl při kontrole chybu opravit, ale neudělal to. Spolupodílel se také na rozhodnutí vést případ v režimu zákona o policii. Jak přesně byli muži kázeňsky potrestáni, policie nesdělila.

Původně chybu policistů vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) kvůli podezření z maření úkolu a zneužití pravomoci. To se ale nepotvrdilo, a tak státní zástupce předal případ vedení pražské policie.

Andrej Babiš mladší odeslal pražské policii v lednu 2018 dva totožné emaily. Tvrdil v nich, že byl unesen na Krym a čeká ho nedobrovolný psychiatrický zákrok. Premiér podle něj chtěl, aby opustil Česko kvůli vyšetřování dotace na areál Čapí hnízdo.

Premiér slova svého syna dlouhodobě popírá, Andrej mladší podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Vyšetřování údajného únosu začala policie znovu řešit na konci roku 2018, kdy Babiše mladšího natočili reportéři portálu Seznam Zprávy v jeho bydlišti v Ženevě.

Premiérův syn zopakoval to samé, co psal v emailech policii - že byl unesen na Krym kvůli vyšetřování Čapího hnízda. Babiš poté za synem odjel do Švýcarska a tvrdil, že Andrej i jeho matka už pochopili, že je "novináři zneužili".