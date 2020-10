Přibývá těch, kteří se opatření pokoušejí obejít, hlásí policisté

Soukromý mejdan na ulici si uspořádala skupinka mužů ve středu večer přímo v centru Brna. A to i přesto, že platí zákaz pití na veřejnosti. V úterý, kdy ještě byla zavírací doba restaurací v osm hodin večer, objevili v centru Prahy bar, ve kterém popíjelo pětatřicet lidí ve sklepních prostorách.

Jednadvacet lidí nemělo nasazenou roušku a dostali dohromady pokutu ve výši zhruba jedenáct tisíc korun. Provozovateli hrozí až třímilionová sankce. Nejen takové podniky se snaží vládní nařízení obejít. Například někteří provozovatelé tanečních kroužků si vládní opatření mylně vyložili tak, že na ně zákaz neplatí.

"Každý den provádíme přibližně šest tisíc kontrol a pochybení zjistíme zhruba ve 300 případech. Ovšem to neznamená, že 300 případů řešíme sankcí, většinou se jedná o domluvu," řekl mluvčí policejního prezidia David Schön.

"Například za nenasazenou roušku na zastávce mohou policisté udělit pokutu až deset tisíc korun, ve správním řízení to je pak až dvacet tisíc korun," dodal mluvčí.

"To je to důležité, aby lidi neumírali, čili samozřejmě, že to mají lidi doporučovat. Četl jsem, že to nedodržuje dvě stě tisíc lidí, což jsou dvě procenta populace a popravdě dvěma procentům populace prostě nic nevysvětlíme," tvrdí prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Takovým lidem také adresovalo výzvu sedm vědců, mezi nimiž jsou odborníci z řad imunologie a epidemiologie. Podle nich bychom všichni měli uvažovat o takzvaném osobním lockdownu.

"Selský rozum může každému z nás pomoci udělat ještě něco trošku navíc, abychom se toho celého zbavili, proto tam připomínám důležitost roušek v těch podzimních dnech," vysvětlil rektor ČVUT a částicový fyzik Vojtěch Petráček.

Podobně ve čtvrtek vyzval veřejnost i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO): "Zůstaňte doma," dal na svůj twitter. Snahou je předejít přetížení zdravotnického systému a zbytečným úmrtím.