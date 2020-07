Policisté dostanou od státu příplatek. Nejvíc v Praze, jinde ostrouhají

Řadoví policisté dostanou přidáno. K platu si mohou už za pár dnů přičíst dlouho slibovaný stabilizační příplatek, a to až pět tisíc korun. Má to ale háček - příplatek platí jen do konce roku a zdaleka ne každý ho dostane. Na peníze dosáhne asi jen čtvrtina policistů a to hlavně z Prahy a Středočeského kraje. Právě tam mají největší podstav.