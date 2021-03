Policisté jsou při kontrolách zatím mírní, od středy ale plánují přitvrdit

Mladá žena si ráno jela do práce v Hradci Králové pro počítač. Bydlí sice na Pardubicku, ale trvalé bydliště má v Lounech. "Do práce ano, to mám povolení, ale nevzala jsem si nájemní smlouvu od bytu," svěřila se. Teď jí to ještě prošlo, čestné prohlášení dostala přímo od policistů a domů nakonec dojela.

Policisté se nechali slyšet, že v pondělí a úterý budou k řidičům přejíždějícím mezi okresy benevolentní, ale v případě, že od středy nebudou mít potřebné dokumenty, mohou počítat s pokutou.

Na místě může být až 10tisícová pokuta, ve správním řízení dokonce dvojnásobná. Co ale policisté neodpustí nikomu, je jízda pod vlivem alkoholu a drog. Dvacetiletý mladík chtěl zfetovaný odvézt kamaráda ke známému přes hranici okresu. Nedojeli, stejně jako další řidič.

"Sedmatřicetiletý muž měl pozitivní test na pervitin a také přiznal, že kouřil marihuanu," uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Paní Minestrová přijela po roce a čtvrt ze Španělska, kde žije. Po příletu, na nádraží, ani během 270 kilometrů jízdy vlakem ji prý nikdo nekontroloval, a tak, aniž měla potřebná povolení, se dostala až do Přerova.

Zřejmě nerychlejší kontrola proběhla na pomezí pardubického a Středočeského kraje. "I přesto, že žena neměla žádné potvrzení, tak její porodní problémy byly nepřehlédnutelné, a proto jí policisté umožnili průjezd," vysvětlila Janovská.

Krátce po půlnoci na silnici mezi Hulínem a Přerovem řidič na policisty vyrukoval s neobvyklým vzkazem. "OP a ŘP vám ukážu pouze přes sklo. Do vašich rukou ho půjčím poté, co si nasadíte nepoužité rukavice a předložíte potvrzení o vašem PCR testu s negativním výsledkem ne starším než 48 hodin. Jinak se obávám rizika přenosu viru," stálo na vzkazu.

Pokus to prý byl dobrý, ale řidičovy požadavky policisté nesplnili. Prokázat účel své cesty stejně musel.

