Policisté na Liberecku pronásledovali motorkáře, muž měl být ve vězení

Další honičku s motorkářem, tentokrát na dálnici na Liberecku, natočili policisté. Motorkář je blokoval, kruhové objezdy přejížděl v protisměru a až dvojnásobně překračoval povolenou rychlost. Nakonec havaroval a policisté zjistili, že přes 10 let nemá za volantem co dělat. Navíc měl být od ledna ve vězení.

Policejní hlídka si projíždějícího motorkáře všimla v obci Březina a okamžitě se vydala za ním. "Byl zákaz vycházení. A byly dva stupně. Nás zaujalo, že jel za tady toho počasí od Prahy na Turnov," řekl dopravní policista Štefan Maďát.

Motorkář se řítil Turnovem dvakrát rychleji, než mu dovolovaly předpisy, a to i přes železniční přejezd. Sázel na to, že policistům ujede v malých vesničkách. Honička skončila po 20 kilometrech pronásledování v obci Podháj, kde chtěl motorkář policistům zmizet po lesní cestě.

Test na drogy motorkář odmítl. Policisté zjistili, že zákazy řízení sbírá od roku 2010 a platí mu až do roku 2027. A nejen to. "Obvodní soud pro Prahu 1 vydal příkaz k jeho dodání do výkonu trestu odnětí svobody, kam ho poslal na 6 měsíců za opakované řízení motorových vozidel navzdory několika platným soudním zákazům," uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.

Policisté teď řeší honičky s motorkáři často. Třeba tento týden v Praze jednoho dokonce pronásledovali hned dvakrát, pár dní po sobě. Přestože motocykl byl kradený a motorkář recidivista, soud ho nechal na svobodě.