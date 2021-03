Policisté při kontrolách nikoho nešetřili! Bez váhání si stopli i rozjetý autobus

Co místo, to jiný přístup policistů. Na silnici číslo 102 z pražské Zbraslavi směr Davle se kontrole dokumentů v pondělí dopoledne nevyhnul téměř žádný cestující. Hlídky zastavovaly jeden osobní automobil za druhým a posvítily si i na autobusy.

"Byla jsem na to připravená, takže mi to nepříjemné nebylo. Dalo se to předpokládat, ta čísla jsou pořád vysoká, ale musíme to nějak zvládnout," okomentovala příchod policistů žena středního věku.

Cestující u sebe museli mít čestné prohlášení nebo průkaz totožnosti s místem bydliště. A pokud policistům nepředložili ani jeden doklad a nedokázali zdůvodnit účel cesty, museli autobus opustit.

"Měla jsem jenom občanku, protože jsem byla u doktora, ale policisté byli moc milí a vysvětlili mi, co mám teď s sebou vozit za doklady," popsala jedna z cestujících v autobusu číslo 390 do Neveklova.

Nikdo z pasažérů se nevzpíral ani neprotestoval narozdíl od kontrol, které provádějí v hromadné dopravě revizoři. Každý den by ale podobnou přepadovku jako z filmu zažívat nechtěli.