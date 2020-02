Policisté objevili v kamionu uprchlíky. Přístroj slyšel tep jejich srdce

"Krátce před čtvrteční půlnocí zastavili policisté ke kontrole nákladní auto cizí poznávací značky, ve kterém seděl 38letý řidič a jeho 42letý spolujezdec," popsala začátek kontroly policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Policisté použili i speciální přístroj, takzvaný heartbeat detektor. Ten dokáže po připojení k návěsu odhalit, jestli uvnitř nebije něčí srdce. A v tomto případě jich zaslechl hned několik.

"Uvnitř se nacházelo celkem 11 nelegálně převážených cizinců. Dle dosavadního zjištění by se mělo jednat o muže ve věku od 16 do 36 let. Všichni cizinci byli zajištěni a převezeni na policejní oddělení," informovala Týřová.

Stejně dopadl i řidič se spolujezdcem. Oba jsou teď podezření z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.