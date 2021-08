Policisté obvinili soudkyni z Plzně z šíření covidu-19. Hrozí jí až osm let

Policisté obvinili soudkyni Krajského soudu v Plzni ze šíření koronaviru. Po skončení nařízené karantény měla nastoupit do práce, i když byla údajně nachlazená. Po dvou dnech pak měla mít test na koronavirus pozitivní. Její nadřízený má ale o stíhání pochybnosti.

Kvůli koronaviru v rodině musela absolvovat 10denní karanténu. Teď čelí obvinění, že po návratu do práce šířila covid-19. "Zahájili jsme trestní stíhání 44leté ženy, kterou jsme obvinili ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé nemoci,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.



I přes příznaky respiračního onemocnění měla soudkyně po skončení 10denní karantény nastoupit zpět do práce. Žena prý během nařízené karantény podstoupila test na koronavirus s negativním výsledkem a karanténu jí měl ukončit lékař. Pozitivní test jí měl vyjít až po dvou dnech v práci. Celou kauzu zpochybňuje i její nadřízený.



"Trestní oznámení podala jiná soudkyně Krajského soudu v Plzni. Její manžel je státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Plzni. I tak věc nebyla předána mimo působnost Krajského státního zastupitelství v Plzni. Pro podezření z úniků informací z trestního řízení jsem se musel obrátit na státní zastupitelství,“ sdělil předseda Krajského soudu v Plzni Alexandr Krysl.



Předseda krajského soudu prý nemá žádnou zprávu o tom, že by policie nebo státní zastupitelství požádalo prezidenta republiky o souhlas se stíháním soudkyně, stejně tak ani kancelář prezidenta. "Podle posledních informací jsme zatím žádost neobdrželi,“ řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.



"To neznamená, že by měl třeba nějakou významnou imunitu, ale v to podstatě není možné ho jenom tak například zadržet nebo zatknout bez toho, aby o tom věděl prezident, který ho taky jmenuje,“ vysvětlil bývalý ústavní soudce Stanislav Balík.



Je tedy možné, že se bude muset celý případ znovu prověřovat, včetně výslechů svědků. V opačném případě soudkyni za šíření nemoci v nouzovém stavu hrozí dva až osm let za mřížemi.