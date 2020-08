Policisté pátrají po uprchlém vězni! Ujel autem, může být nebezpečný

"Vězeň odešel ve čtvrtek. V areálu nestřeženého pracoviště ukradl osobní auto značky Škoda Octavia Combi. Auto je světle zelené barvy, na přední kapotě má šikmé černé pruhy a páté dveře od kufru jsou červené,“ popsala policejní mluvčí Ludmila Světláková.



Podle vyšetřovatelů by se hledaný muž mohl zdržovat na Chomutovsku, Karlovarsku nebo Sokolovsku. Zároveň by se mohl pokusit překročit hranice do Německa.



Policisté proto prosí o pomoc také veřejnost. Hledaného muže by se však lidé neměli snažit sami zadržet.



Uprchlý je hubené postavy, má hnědé oči, rovné hnědé vlasy a prošedivělé strniště. Kriminalisté upozorňují na to, že nyní může být hladce oholený.



"Jakékoliv informace o hledaném muži i odcizeném autě mohou lidé ohlásit na tísňové lince 158,“ vyzývá Světláková.