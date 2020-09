Policisté přiměli spolujezdkyni k připoutání, o chvíli později měla vážnou nehodu

Policisté 63letou řidičku zastavili v obci Stružnice na Českolipsku. "Jsem dalekohledem zjistil, že v jednom vozidle je spolujezdkyně nepřipoutaná. Paní se mi omlouvala, že ji to mrzí, že pouze zapomněla. Uložil jsem jí 200 korun," popsal zasahující policista Ondřej Ričičář.

Je to důležité, když máte ve vozidle airbag. V případě dopravní nehody by vám mohl hodně ublížit.

"Je to neuvěřitelné, ale přesně to se stalo o pouhé dva kilometry dál. Když posádka auta zastavila před jiným autem, zezadu do nich v plné rychlosti narazil další vůz," doplnil další policista Pavel Jarovoj.

"Stěžovala si na bolest hrudníku. Vozidlo, které bylo uprostřed, tak bylo silou toho nárazu vymrštěno do protisměru, kde se otočilo o 180 stupňů," sdělil zasahující hasič Lukáš Kabát.

Žena nyní leží na traumatologii v nemocnici v České Lípě. Na kameru hovořit nechce, ale vzkázala, že policejní hlídku jí do cesty seslal anděl a sama to považuje za zázrak.

"Veškeré testy a zkoušky vozidel dokazují, že připoutáni být máme. Že to k něčemu je," uvedl velitel hasičské stanice v České Lípě Filip Drchota.

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové v České republice v loňském roce zemřelo při dopravních nehodách 90 lidí, kteří se nepřipoutali, dalších 184 lidí bez pásu se zranilo těžce. Podle údajů BESIPu třetina z loni usmrcených spolujezdců neměla zapnuté pásy.