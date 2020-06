Policisté rozháněli dav slzným plynem. Nedošlo jim, kam fouká vítr

Lidé v největším a zároveň hlavním městě amerického státu Georgie, v Atlantě, masivně protestovali proti násilí a rasismu. Floydova smrt byla spouštěčem celé řady nepokojů napříč Amerikou. Policisté za účelem rozehnání davu použili slzný plyn.

Jak lidé na sociálních sítích s nadsázkou podotýkají, příroda zjevně násilnému roztrhávání společnosti nepřála. Silný vítr plnou nálož žlutavého plynu hnal zase zpátky na desítky zasahujících policistů. Ti se snažili krýt štíty, to jim však nebylo nic platné.

Štiplavý oblak, který měl ukončit probíhající demonstraci, donutil policisty částečně ustoupit a někteří z nich si podle Charlieho Gilea, producenta společnosti NBC News, museli opláchnout oči vodou. "V Atlantě máme plyn. Většina ho fouká zpět na policii," informoval, zatímco pořizoval záběry přímo z místa protestu.

We have gas in Atlanta. Most of it is blowing back onto police. pic.twitter.com/ZOtbJKGe8S