Policisté rozprášili zlodějský gang. Jeho členem byl i 14letý kluk

Čtveřice mužů ve věku od 18 do 48 let a jeden 14letý kluk měli podle vyšetřovatelů na svědomí řadu krádeží dřevěných euro palet i vykrádání peněz z automatů, které u mycích boxů slouží na rozměňování. Nebáli se za lupem vydat ani do rodinných domků, firem, restaurací nebo aut.

Kamkoli pětice vtrhla, tam brala vše cenné. Nakradené věci následně prodávala po bazarech. Kriminalisté shromáždili celkem 23 případů, ve kterých pětičlenný gang figuroval.

Z jednoho vykradeného domu si lapkové odnesli věci za téměř půl milionu. Z jiné loupeže si jako suvenýr nechali střelnou zbraň, se kterou ale příliš zacházet neuměli. Jeden z členů gangu s ní omylem svého kumpána střelil do krku.

Nejzásadnějším případem se pro policii stalo vloupání do rodinného domu v pražských Satalicích počátkem listopadu. Dva z obviněných mužů pronikli do domku, ve kterém žila 66letá žena. Po té požadovali cennosti, zatímco na ni mířili pistolí. Lupiče vyrušil syn napadené ženy, který se nečekaně vrátil z práce.

"Celkem kriminalisté zadokumentovali 23 případů se škodou dosahující částky téměř dva milióny korun. Muži jsou v současné chvíli podezřelí ze spáchání trestných činů loupež, porušování domovní svobody, krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, nedovolené ozbrojování a poškození cizí věci, za což jim v případě odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi," sdělila k případu mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

Dodává, že jednoho z mužů soud poslal do vazby, protože hrozilo, že navzdory trestnímu stíhání by mohl dál porušovat zákony. Nejmladší z pětice se trestu nejspíš vyhne, protože jako čtrnáctiletý není trestně odpovědný.



Muže zadržela zásahová jednotka, která u nich při kontrole našla i zbraně. Zadržení povedené pětky výrazně pomohly kamerové záznamy a stopy, které po sobě zanechala.