Policisté se stáhli z části Seattlu, v ulicích města se rozpoutalo peklo!

Požáry, drancování, rabování a útoky výtržníků. V americkém Seattlu zašla situace tak daleko, že vedení města stáhlo policisty po opakovaných střetech s demonstranty ze čtvrti Capitol Hill.

"Situace se může změnit každou minutu. Nikdy nevíte, co se může stát, když tu není přítomna policie. Lidé mají svobodu dělat, co chtějí. A nikdy nevíte, co kdo předvede. Jsme tu v pohotovosti," přiblížil jeden z místních obyvatel Bobby Stills.

Podle starostky Seattlu se v této části města okamžitě zvýšil počet trestných činů - třeba žhářství, krádeží nebo znásilnění. O víkendu tam dokonce zemřel člověk a několik dalších jich bylo postřeleno.

Vedení města se proto rozhodlo hlídky do Capitoll Hill zase vrátit. "Znásilnění, loupeže a nejrůznější násilné činy se dějí v oblasti, kam se nemůžeme ani dostat. Není správné, abychom tam neposílali naše strážníky," hřímá šéfka policie Carmen Bestová.

Starostka města chce přimět demonstranty k tomu, aby odešli dobrovolně. Ti ale bydlí na ulici ve stanech. Absurditu celé situace už okomentoval prezident USA Donald Trump. Podle něj kontrolu nad městem musí mít strážníci, ne vandalové.