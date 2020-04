Policisté slouží desítky hodin přesčasů, na příplatky nemají nárok

Služby v krizovém stavu mají pro policisty jistá specifika. Jejich nadřízený jim může nařídit až 150 hodin přesčasů. Přitom za ně nedostanou příplatek ani náhradní volno. Zákon, který to umožnil, kritizují jejich odbory.

Padesátka policistů má potvrzenou nákazu zákeřným koronavirem. Dalších 200 policistů je v karanténě, protože byli v kontaktu s nakaženými kolegy. Jejich práce se tak v těchto dnech stává rizikovější než kdy jindy. Několik týdnů hlídali uzavřené oblasti, často se ve službě chrání jen rouškami. Přitom provádějí stejné zásahy, jako před vypuknutím pandemie.

Mají tak možná ještě víc práce než v době klidu, paradoxně ji ale někdy dělají bez příplatků. Umožňuje to služební zákon. Dva roky stará novela totiž určuje, že nadřízený může v době krizového stavu nařídit policistům 150 hodin přesčasů. Nedostanou za ně ale příplatky ani náhradní volno.

Službu zdarma kritizují odborové svazy, podle kterých by měli policisté naopak dostávat nadstandardní rizikové příplatky, stejně jako někteří zdravotníci. "Vnímáme nevoli některých policistů. Nelíbí se jim, že nedostanou dost zaplaceno za hodiny, které navíc odpracují," řekl předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Tomáš Machovič.

Odboráři už dokonce zaznamenali případy, kdy policisté dostali nad rámec rozpisu nařízenou třeba noční službu. Odmítnout v takovém případě nemohou. "Máme útvary, kde byli policisté převeleni do směnného provozu. Pokud policista odslouží ranní dvanáctky i noční dvanáctky, měl by za to být řádně zaplacen," popsal Zdeněk Drexler, předseda Unie bezpečnostních složek.

Policejní prezidium se k přesčasům v době krize zatím nevyjádřilo. "Problém jsem zaslal kolegům na personální oddělení, ještě jsem nedostal odpověď," vysvětlil mluvčí policejního prezidia David Schön. Odboráři budou po skončení krizového stavu usilovat o změnu zákona. Chtějí vyškrtnout paragraf, který umožňuje přesčasovou práci vykonávat bez náhrad.