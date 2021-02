Dva zloději využili toho, že vchodové dveře do domu v centru Hradce Králové nebyly zamčené, dostali se do chodby a odtud pak i do sklepních kójí. Po několika minutách ukradli dvě kola. Podle kriminalistických statistik jsou právě kola v cyklistickém Hradci Králové tím nejžádanějším zbožím. Krádež spáchali v době nouzového stavu a v tom případě jim hrozí až osmileté vězení