Policisté zabránili nájemné vraždě! Podnikatel si měl vyřizovat účty

Moravskoslezským kriminalistům se podařilo dopadnout šestačtyřicetiletého muže, který si měl objednat vraždu podnikatele. Dříve spolu nejspíš spolupracovali. Muž najatému pachateli poskytnul také důležité informace o bydlišti a nabídl mu peníze. Podezřelý skončil ve vazbě a hrozí mu až dvacet let za mřížemi.

Policie z Moravskoslezského kraje dostala informaci o plánování nájemné vraždy. Okamžitě začala případ vyšetřovat a zjistila, že je vše pravdivé. Brzy se jim podařilo zadržet podezřelého šestačtyřicetiletého muže v Praze v ulici Washingtonova.

Policie poté muže vzala do cely a zahájila trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy ve fázi přípravy. Pachatel si měl najmout v polovině listopadu člověka na zabití muže, se kterým měl v minulosti podnikat.

Nabídl mu za to také peníze. "Při přípravě vraždy obviněný měl sdělit najatému vykonavateli vraždy informace k jeho zvykům, vzhledu a bydlišti," uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Dokonce se dohodli na konkrétním datu, čase a způsobu, kterým by byla vražda provedena. "Pravděpodobně jen díky rychlé práci policie nedošlo k pokusu ani k dokonání vraždy. V současné době je obviněný muž ve vazební věznici a hrozí mu trest odnětí svobody až do výše dvaceti let," dodala mluvčí.