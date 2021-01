Policisté zadrželi cizince se zákazem pobytu, pomohla jim náhoda

Královéhradeckým policistům došla trpělivost s 30letým cizincem, který opakovaně porušoval zákony a soudní rozhodnutí o vyhoštění. Policisté to zjistili při výjezdu k hádce několika opilců.

Cizinec má dvouletý zákaz pobytu v České republice. Navíc se už podle nového rozhodnutí nesmí zdržovat ani na území ostatních států Evropské unie. Je to trest za to, že nerespektoval dřívější rozhodnutí soudů o ročním vyhoštění. Opustit republiku měl už loni v září, to ale odmítal.



Policisté tušili, že je cizinec stále v Hradci Králové. Nakonec jim pomohla náhoda. Zavolali je totiž ke skupince opilců, kteří své neshody začali řešit pěstmi, a právě mezi nimi policisté objevili i tohoto muže. Sám měl v krvi přes dvě promile.

Alkohol mu dodal kuráž a policistům se nechtěl jednoduše vzdát. Začal na ně útočit a nakonec musel být zpacifikován. Vyhoštění z republiky a z celé Evropské unie už se nevyhne.