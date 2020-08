Policisté zasažení bleskem popsali, co se stalo. A dostali vyznamenání!

"Blesk z čistého nebe, pak už vás to vypne a probudíte se až v nemocnici,“ popsal zasažený Martin Žebrok.

Dva policisté Martin a Radim mohou 26. července slavit druhé narozeniny. Tehdy na čtyřkolce kontrolovali zákazy vjezdu na horské silnici u Bílého Kříže v Beskydech.

"Já jsem dostal tupou ránu do zátylku a pak jsem se probudil až na zemi. Necítil jsem nohy, až později jsem do nich začal dostávat cit,“ řekl druhý policista Radim Bílý.

Když začalo pršet, chtěla dvojice sjet níže do bezpečí. Jenomže pak uslyšeli hrom a následně je zasáhl výboj. "Blesk udeřil do stromu, sjel vlastně do kolegy a pak do mě,“ dodal Bílý.

Radim, který se probudil první, začal svého kolegu oživovat. Pomohli i lidé, kteří událost viděli. Martin Žebrok byl ve vážném stavu.

"Měl jsem popáleniny druhého a prvního stupně v celkové ploše tří procent. Popáleniny už jsou zahojené,“ dodal Žebrok.

Přesto je stále v pracovní neschopnosti. V pondělí spolu s ním a kolegou převzali vyznamenání další zachránci. Například bývalý ostravský politik Martin Štěpánek, který pomáhal s oživováním.

"Speciální pořádkové jednotky mají výcvik v poskytování první pomoci, někteří dokáží tak zasahovat i v případě těžších zranění,“ doplnil šéf moravskoslezských policistů Tomáš Kužel.

Ocenění dostal i záchranář a pilot vrtulníku, kteří pomohli při pátrání po střelci v ostravské Fakultní nemocnici. Tam loni 10. prosince muž v čekárně zastřelil několik lidí. Sám si pak vzal život u Děhylova na Opavsku.