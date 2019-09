Policisté ze speciální jednotky našli vzácnou sochu! Zmizela na 20 let

Téměř 20 tisíc starožitných a uměleckých děl je momentálně v databázi hledaných věcí. Specializovaná skupina policistů po nich pátrá na místech odpovídající dnešní době. Třeba na internetu.



Aktuálně se policistům podařilo najít barokní sochu svaté Barbory ukradenou v roce 1996 z kostela na Jičínsku. Nabízel ji aukční dům v německém Bambergu. "Samozřejmě prověřují osoby, které nabízí prodej, ale mnohdy této pozornosti unikne předmět, který byl v minulosti někdy odcizen," popsal vedoucí odboru pátrání policie Jan Rybár.



V řadách policie tak nejsou jen ochránci zákona, ale dokonce archeologové. Společně bojují proti černému obchodu a chrání kulturní dědictví. "Je to jedna z komodit, kde se perou špinavé peníze pocházející z terorismu, z vydírání, drog a podobně," vysvětlil Rybár.



Odborníci pak pomáhají také odhalit, jestli se nejedná o padělek. Jejich zkušenosti a znalosti se hodily například u meče, který byl upraven podle tisíc let starých postupů. "Kdyby byl zachován originál, odhadoval bych cenu výrazně nad půl milionu korun," řekl Jan Mařík z Archeologického ústavu Akademie věd.



Tři tisíce artefaktů se pak podařilo při zásahu hasičů zachránit z hořícího domu. Pravděpodobný překupník v domě uhořel. "Šlo o předměty, které pochází z doby bronzové, například sekery. Máme tady i nálezy, o kterých známe jen několik málo exemplářů z celé Evropy," zhodnotil nalezené relikvie Mařík.



Archeologové ale upozorňují, že vedle tržní ceny existuje kulturní historická hodnota, která je vlastně nevyčíslitelná. Trápí je ovšem lovci pokladů, kteří si mince nebo vykopané archeologické artefakty ponechávají, i když by neměli.

V poslední době je fenoménem takzvaný detectoring. Lidé si ale musí dávat pozor - vše, co najdou, patří státu, a mohlo by se jednat o přestupek.